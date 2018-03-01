Под Люботином женщина бросилась под поезд Хмельницкий-Лисичанск

Женщина, вероятно, совершила самоубийство, бросившись под поезд Хмельницкий-Лисичанск сегодня, 27 марта, под Люботиным в 6:15 утра, пишет "UA: Донбасс".

Как отмечено в сообщении источника, наезд произошел между 7 и 8 вагоном. По предварительной версии правоохранителей, это было самоубийство.

"Я еду в 8 вагоне. В Рубежное поезд должен был прибывать в 13:18. Но из-за наезда на женщину, поезд стоял в Люботине 3,5 часа. О том, что произошло - узнали от проводника. Здесь и полиция ходила, замеряла", - рассказал пассажир поезда Максим Данильченко.

По словам мужчины, сейчас поезд сократил время задержки ориентировочно на час.

"Мы в Харькове меньше стояли, в Купянске. И скорее едем. Видимо, где-то в четыре вечера приедем", - говорит пассажир поезда.