Сутки в АТО обошлись без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки, 26 марта, боевики 47 раз открывали огонь в сторону сил АТО, 39 раз - прицельно.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В частности, на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим тишины. Они трижды открывали прицельный огонь в районе Луганского, дважды - в районе Троицкого.

Кроме этого, НВФ открывали огонь неподалеку Новгородского и Станицы Луганской. "Наибольшую активность противник проявлял в вечернее и ночное время, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров, а также БМП", - отметил Гуцуляк.

На Донецком направлении боевики 40 раз нарушали установленное перемирие - открывали огонь в районе Павлополя, Авдеевки, Водяного, Широкино, Верхньоторецкого, Гнутово, Каменки, Марьинки, Песков, Талаковки и Шахты Бутовка. "Враг применял весь спектр стрелкового оружия и гранатометы.

В районе Авдеевки оккупанты дважды открывали огонь из 82-мм минометов калибра 82 мм, выпустив при этом 5 мин", - отметил Гуцуляк. Ни один украинский военный не погиб и не был ранен