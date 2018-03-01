На Донбассе за неделю зафиксировано 12 полетов российских беспилотников

За неделю на Донбассе з зоне Операции объединенных сил зафиксировано 12 полетов российских беспилотных летательных аппаратов.

Об это сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Оккупанты продолжали активное ведение воздушной разведки боевых порядков Вооруженных сил Украины. В период с 20 по 26 марта зафиксировано 12 разведывательных полетов БПЛА ВС России, в т.ч. 2 полета БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины", - отметил Тымчук.