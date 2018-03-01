На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины

На Донбассе российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня.

С начала суток боевики совершили 20 обстрелов позиций наших защитников, передает пресс-центр штаба АТО. В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки.

С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном. Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово. На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского.

Отметим, что в результате вражеского огня украинские воины не пострадали.