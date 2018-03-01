Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновляет запуск беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) возобновит применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия с целью расширения и усиления своей мониторинговой деятельности, а также преодоления преград в осуществлении мониторинга на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Ближайший запуск БПЛА дальнего радиуса действия запланирован на 28 марта в 15:30 в с. Степановка (7 км к юго-западу от Константиновки), GPS-координаты: 48.451879, 37.646418.