В Москве скончался Сергей Мавроди

В Москве умер Сергей Мавроди.

Он скончался в ночь на понедельник, 26 марта, сообщают росСМИ.

Основатель пирамиды МММ был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Случайный прохожий вызвал ему "скорую". Сергея Мавроди госпитализировали в 67-ю городскую больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Как сообщает Mash, он умер в результате обширного сердечного приступа. В 1992 году Сергей Мавроди создал компанию МММ, которая быстро стала популярной. Это была крупнейшая финансовая пирамида в РФ, в результате которых пострадало 10-15 млн человек.