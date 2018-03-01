Очередное перемирие на Донбассе: обещают не стрелять на пасхальные праздники

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

Об этом говорится в заявлении ТКГ, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон: - подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Также отмечается важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; отказа от наступательных действий и разведывательных операций; неприменения огня, включая ответный огонь; в частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Как сообщалось ранее, представители оккупационных властей "республик" Донбасса регулярно нарушали все предыдущие договоренности о прекращении огня.