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Украина заняла 11-е место в списке мировых экспортеров оружия

Сегодня, 13:01 citynews.net.ua | Напечатать

Украина заняла 11-е место в рейтинге мировых экспортеров оружия.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), - пишет "Новое время".

Главным экспортером оружия в мире за последние пять лет являются США. Эта страна в последние пять лет обеспечивает 34% всего мирового экспорта. А главным импортером вооружения является Индия, ее доля - 12% всего мирового экспорта в 2013-2017 годах, пишет журнал Новое Время.  Главным покупателем США является Саудовская Аравия - 18% американского экспорта оружия поставляется в эту страну. При этом доля военных расходов Соединенных Штатов составляла 3,3% от ВВП 2016 года. По сравнению с периодом 2008-2012 годов американский экспорт оружия вырос на 25%.

Вторым в мире экспортером оружия является Россия, ее доля составляет 22% за последние пять лет (по сравнению с 2008-2012 годами российский экспорт оружия сократился на 7,1%). Больше всего - 35% - российского оружия поставляется в Индию. Доля военных расходов России составляет 5,3% ее ВВП 2016 года.

На третьем месте среди мировых экспортеров оружия Франция. Она обеспечила 6,7% мирового экспорта за последние пять лет. Потребителем 25% продаваемого Францией оружия является Египет. По сравнению с 2008-2012 годами Франция нарастила экспорт оружия на 27%. Доля военных расходов в ВВП Франции 2016 года составила 2,3%.

Самый большой импортер оружия в мире - Индия - по сравнению с 2008-2012 годами нарастила импорт на 24%. Причем 62% оружия, которое покупает Индия, ей продает Россия. В 2016 году доля военных расходов в ВВП Индии составила 2,5%.

Второй в мире импортер оружия - Саудовская Аравия - в 2013-2017 годах закупила 10% всего мирового импорта оружия. По сравнению с 2008-2012 годами импорт оружия в Саудовскую Аравию вырос на целых 225%. Главным поставщиком вооружений в эту страну являются США. Штаты обеспечивают 61% поставок. В 2016 году военные расходы Саудовской Аравии составили 10,4% ее ВВП.

Третьим в мире импортером оружия в 2013-2017 годах стал Египет, закупив 4,5% от мирового импорта. Его главный поставщик - Франция - обеспечила 37% поставок вооружений в эту страну. По сравнению с 2008-2012 годами Египет нарастил импорт оружия на 215%. Доля военных расходов в его ВВП в 2016 году составила 1,6%.

Украина занимает одиннадцатое место в мире, за последних пять лет, по экспорту оружия и обеспечивает 1,7% всего мирового экспорта. При этом основным рынком экспорта украинских вооружений остается Российская Федерация


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