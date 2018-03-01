На временно оккупированной территории Донецкой области на КПП "Гнутово" у мужчины остановилось сердце.

Об этом сообщила представитель Государственной пограничной службы Украины Валерия Карпиленко в Facebook.

"На временно неподконтрольной украинской власти территории Украины у гражданина Украины 1953 года остановилось сердце. Мужчина направлялся на автобусе в качестве пассажира маршруту КПВВ "Гнутово" - Новоазовск. Был вызван дежурный фельдшер поста ГПСУ, который констатировал смерть человека. Оповещена национальная полиция. Причиной смерти стала остановка сердца", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что лица с особыми потребностями (при наличии документов, подтверждающих инвалидность 1 и 2 группы), лица пожилого возраста (70 лет), женщины с явными признаками беременности, родители (опекуны, при наличии подтверждающих документов) с малолетними детьми до 3 лет, другие лица в случае возникновения потребности гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших и т. д., при наличии подтверждающих документов) и транспортные средства, на которых они передвигаются, могут быть допущены к въезду на КПВВ (БП) вне очереди.