Денисова собирается в ОРДЛО и оккупированный Крым

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует побывать на оккупированных территориях востока Украины и в аннексированном Крыму.

Об этом она заявила в пятницу на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро, сообщает сайт омбудсмена.

«Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины, и в аннексированном Крыму», - отметила она.

Во время разговора в Офисе омбудсмена шла речь о перспективах сотрудничества Уполномоченного с УВКБ ООН относительно защиты прав беженцев, искателей убежища и внутренне перемещенных лиц.

Денисова проинформировала международных партнеров об участии омбудсмена в усовершенствовании действующего законодательства в этой сфере.

«Как председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, я активно участвовала в разработке законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельными категориями граждан», который теперь зарегистрирован в парламенте. Принятие данного закона обеспечит урегулирование ситуации в сфере назначения и выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, а также гражданам, проживающим на неконтролированных территориях», - отметила Уполномоченный по правам человека.

Денисова рассказала также о практических шагах Секретариата Уполномоченного относительно решения проблемных вопросов беженцев и ВПО. Особое внимание было уделено порядку пересечения линии столкновения на территории Донецкой и Луганской областей, а также проезда на и из оккупированной украинской территории.

Представители УВКБ ООН выразили свою поддержку приоритетной деятельности омбудсмена и заявили о готовности тесно координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев и ВПО.