Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 24 марта

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины завтра, 24 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра в Facebook.

"Прогноз погоды по Украине 24 марта: на дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед, днем без осадков.

Температура воздуха в указанных регионах ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла; в Крыму небольшой дождь, температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов тепла.

"На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 6-11 градусов мороза, в северных областях местами 12-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 9 градусов тепла", - говорится в сообщении.