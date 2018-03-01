» » В оккупированном Суходольске мужчина убил и закопал девушку в подвале

В оккупированном Суходольске мужчина убил и закопал девушку в подвале

Вчера, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

В неподконтрольном Суходольске (Луганская область) мужчина убил женщину и закопал ее тело в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ЛНР».

Отмечается, что с 19 марта женщина 1989 г. р. пропала без вести. «Установлено, что 19.03.2018, в г. Суходольск, во время распития спиртных напитков между разыскиваемой и гражданином 1988 г.р. произошел конфликт. В результате, мужчина убил женщину, после чего закопал тело в подвале дома», – говорится в сообщении.

«Сотрудниками следственно-оперативной группы Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР обнаружен труп потерпевшей. Подозреваемый задержан, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «полиции».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:17

При пересечении КПП "Гнутово" у мужчины остановилось сердце

Вчера, 17:27

Денисова собирается в ОРДЛО и оккупированный Крым

Вчера, 16:59

В субботу - пробное ВНО по украинскому языку

Вчера, 16:35

На Донбассе за четыре года погибли 2 383 украинских военнослужащих

Вчера, 15:52

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 24 марта

Вчера, 14:57

Международные наблюдатели на "выборах" в Крыму были "симпатизирующими РФ"

Вчера, 13:28

Савченко объявила голодовку

Вчера, 12:59

В оккупированном Суходольске мужчина убил и закопал девушку в подвале

Вчера, 12:24

Кабмин выделил 50 млн гривен на восстановление Луганской области

Вчера, 11:34

Пасха и пасхальные подарки

Вчера, 11:26

Жительница Северодонецка приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство мужа

Вчера, 10:42

В ОРДЛО боевиков из РФ заставили сдать все документы

Новости Украины:

Вчера, 18:11

В Николаевском СИЗО умер соратник криминального авторитета "Мультика"

Вчера, 17:22

В Одессе неподалеку от Французского бульвара застрелился юноша

Вчера, 16:57

В Киеве 24 марта будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам

Вчера, 16:13

В Киеве у членов ОПГ изъяли наркотики на 1,5 миллиона гривен

Вчера, 15:52

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 24 марта

Вчера, 15:48

СБУ блокировала незаконный оборот оружия в нескольких регионах Украины

Вчера, 14:57

Международные наблюдатели на "выборах" в Крыму были "симпатизирующими РФ"

Вчера, 13:31

В Харьковском горсовете проводят два десятка обысков

Вчера, 12:56

В Украине появится вертолетная служба спасения

Вчера, 12:21

На Дунае ожидается резкое повышение уровня воды

Вчера, 11:15

В Кривом Роге на взятке задержана чиновница Исполнительной службы

Вчера, 10:42

В ОРДЛО боевиков из РФ заставили сдать все документы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 