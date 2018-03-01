В оккупированном Суходольске мужчина убил и закопал девушку в подвале

В неподконтрольном Суходольске (Луганская область) мужчина убил женщину и закопал ее тело в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ЛНР».

Отмечается, что с 19 марта женщина 1989 г. р. пропала без вести. «Установлено, что 19.03.2018, в г. Суходольск, во время распития спиртных напитков между разыскиваемой и гражданином 1988 г.р. произошел конфликт. В результате, мужчина убил женщину, после чего закопал тело в подвале дома», – говорится в сообщении.

«Сотрудниками следственно-оперативной группы Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР обнаружен труп потерпевшей. Подозреваемый задержан, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – заявили в «полиции».