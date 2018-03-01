Пасха и пасхальные подарки

Немного о традициях и истории

Пасха - один из главных светлых церковных праздников, который празднуют все православные в честь воскрешения Иисуса Христа. В этот день во всех церквях прославляют Христа, святят куличи, вся семья с маленькими детьми в корзинах святят куличи, сладости, мясную продукцию, празднуя, таким образом, завершение Великого Поста.

Не менее интересным и хлопотным является переддень праздника. В каждом доме родители со своими детьми разукрашивают яйца, готовят вкусности, малыши с радостью готовят собственную пасхальную корзинку, чтобы утором пойти с нею в церковь. После богослужения вся семья садится за праздничный стол, чтобы отпраздновать завершения Великого поста и воскрешение Иисуса Христа. Пасху любят и уважают во всем мире, но в каждой стане есть свои традиции и верования.

Что подарить на Пасху

Несмотря на то, что Пасха – это церковный праздник, это не повод оставлять своих родных и близких без подарка. Чтобы порадовать своих любимых, не безразличных вам людей, можно посетить различные ярмарки с сувенирами, сделанные своими руками. Это может быть сувенирные пасхальные яйца, различные композиции, иконки, ювелирные украшения церковной тематики.

Самыми популярными ювелирными изделиями, которые преподносят на Воскресенье Христово – это:

крестики;

ладанки;

тематические подвески;

кольца стиля «Спаси и сохрани»;

кулоны-образки.

Крестики – главные атрибут верования человека в Бога. Без этого украшение ни один верующий не войдет в церковь. Поэтому, если вы преподнесете такой подарок вашему другу, родственнику или любимому человеку, вы сделаете им приятный сюрприз.

Ладанка – небольшой мешочек, в котором находится ладан (дым от кадила). Это символ молитвы, но еще в Киевской Руси бытовала мнение, что в этих атрибутах спрятано нечто, что способно защитить ее владельца от злых сил. Такой смысл вкладывают в это изделие и некоторые современные верующие.

Есть еще и много подвесок с изображением Божьей матери, ангела, Иисуса Христа, другие пасхальные символы.

Кольца, выполнены в стиле «Спаси и сохрани» - самые популярные украшения, как среди женского пола, так и мужского. Чаще всего такие изделия изготовлены из золота. Обычно их дарят тем, кто много времени проводит в дороге.

Кулоны-образки – это маленькие золотые иконки, которые носят на шее.

Выбор подарков в «Золотом стандарте»

В интернет-магазине «Золотой стандарт» с 30 марта по 7 апреля действует скидка 10% на золотые крестики и цепочки, которые отлично подойдут в качестве подарка. Представительниц прекрасного пола будут просто в восторге от большого выбора крестиков, цепочек, ладанок, подвесок церковной и пасхальной тематики. Такие изделия будут не служить защитой от нечистой силы, но и красиво и элегантно смотреться на шее. На сайте также можно купить ювелирный кожаный или каучуковый шнурок и подвеску-крестик. Эти два изделия можно носить как вместе, так и по отдельности.

Крестики, представлены на сайте интернет-магазина, поражают своим ярким дизайном и стилем оформления. Их можно носить как защиту, и как самостоятельное украшение вместо кулона. Также можно сочетать крестик и подвеску или ювелирный шнурок.

Популярными также являются изделия в стиле Пандора с изображением ангела, и другие подобные подвески.