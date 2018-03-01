Жительница Северодонецка приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство мужа

Северодонецкой местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в уголовном производстве по факту умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время досудебного следствия и судебного разбирательства установлено, что в Северодонецке в июне 2016 года между супругами возник словесный конфликт, в ходе которого женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла два удара в область грудной клетки своему мужу. Смерть потерпевшего наступила от колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением легких и сердца.

Приговором Северодонецкого городского суда злоумышленница признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.