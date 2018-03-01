Где можно переселенцам получить бесплатную нотариальную помощь

Многих переселенцев интересует, где можно получить бесплатную нотариальную помощь. На этот вопрос ответили юристы Общественной организации «Донбасс-SOS».

«К сожалению, освобождения от уплаты государственной пошлины за оказание нотариальных услуг переселенцам не предусмотрено», – сообщили они.

Так, за совершение нотариальных действий, как частными, так и государственными нотариусами в обязательном порядке взимается плата, в том числе пошлины, установленные Декретом Кабинета министров Украины «О государственной пошлине», плата за бланки, пользование Реестрами и другие услуги.

Размер оплаты также зависит от конкретных нотариальных действий которые осуществляются, родственных связей и гражданства лиц которые обратились, категории имущества и многого другого. Нотариус должен выдать вам документ о расчете платежей, которые подлежат уплате.

В общественной организации рекомендуют обращаться к государственным нотариусам. «Так будет гораздо дешевле», – отмечают в «Донбасс-SOS».

Также юристы напоминают, что в Украине действует Единый реестр нотариусов, который содержит информацию о регионе работы, названии, контактных данных как государственных, так и частных нотариусов.