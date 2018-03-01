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На оккупированном Донбассе "правоохранители" разыскивают лиц, не прибывших на "военные сборы"

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированном Донбассе "правоохранители" разыскивают лиц, которые не прибыли на "военные сборы".

Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Как отмечается, российское командование на Донбассе продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Наблюдается активизация деятельности так называемых "правоохранительных органов" оккупационных властей по розыску лиц, которые не прибыли на сборы военнообязанных с целью привлечения их к ответственности", - сообщил Гуцуляк.


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