В областной детской больнице заработал современный аппарат МРТ

В отделении лучевой диагностики областной детской клинической больницы (г. Лисичанск) введен в эксплуатацию новый, современный магнитно-резонансный томограф.

Магнитно-резонансный томограф «Vantage Titan 16-канальный MRT 1504» японского производства TOSHIBA имеет мощность индукции магнитного поля 1,5 Тесла. Это самое современное и наиболее точное оборудование в Луганской области. Аппарат поможет хирургам, травматологам и другим специалистам проводить оперативное обследование пациентов, особенно в случаях необходимости оказания неотложной высокоспециализированной медицинской помощи.

Общая стоимость томографа составила 39,5 млн грн. Эти средства были выделены из областного бюджета согласно Программе социально-экономического развития Луганской области на 2017 год.

«Этот аппарат будет обслуживать детей не только из подконтрольной Украине территории, а также с временно оккупированной. Поэтому дети, которые будут приезжать сюда за помощь, конечно, ее получат», - отметила заместитель директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Ольга Рыбалка.

Родителям вместе с больными детками нужно обратиться по месту регистрации, а в дальнейшем заключить договор с врачом. При необходимости их направят в областную детскую больницу, где им обязательно окажут необходимую медицинскую помощь – обследование и лечение.