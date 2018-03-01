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Савченко подтвердила, что покупала у боевиков оружие

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что покупала оружие на территории ОРДЛО.

Об этом она сказала на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривал вопрос об ее аресте, передает ТСН.

Депутат утверждает, что она ездила на оккупированную территорию, чтобы увидеть заложников террористов и выяснить, где они находятся.

Также она рассказала, что на территории ОРДЛО она покупала оружие, чтобы узнать, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ. «Очень важно было завозить оружие и говорить власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию», - сказала Савченко.

Она также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.


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