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На Луганщине будут судить вербовщика секс-рабынь

Сегодня, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

До 12 лет лишения свободы грозит жителю Луганщины, который вербовал женщин с целью сексуальной эксплуатации в Российской Федерации.

Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения двух человек (одна из которых является несовершеннолетней), совершенного с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины», – сказано в сообщении.

Расследованием установлено, что житель Луганщины «вербовал на территории области лиц женского пола с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации».

«При осуществлении попытки переправки женщин в Российскую Федерацию, злоумышленник был задержан сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области в порядке ст. 208 УПК Украины», – добавили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования правонарушителю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.

Санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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