Прокуратура объявила в розыск главаря "Славяносербского отдела полиции"Сегодня, 17:59
В розыск объявлен начальник "Славяносербского отдела полиции" "ЛНР", передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Во время досудебного расследования установлено, что гражданин Украины в мае 2015 года предоставил согласие на назначение себя на должность так называемого "начальника Славяносербского отдела полиции МВД ЛНР".
Поскольку последний скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Луганской области, так называемому "милиционеру" сообщено о подозрении. На основании постановления следственного судьи в уголовном производстве начато специальное досудебное расследование.
Справка: санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.