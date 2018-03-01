Во время досудебного расследования установлено, что гражданин Украины в мае 2015 года предоставил согласие на назначение себя на должность так называемого "начальника Славяносербского отдела полиции МВД ЛНР".

Поскольку последний скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Луганской области, так называемому "милиционеру" сообщено о подозрении. На основании постановления следственного судьи в уголовном производстве начато специальное досудебное расследование.

Справка: санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.