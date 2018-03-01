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В Рубежном пьяный парень ночью устроил дебош на автостоянке

Сегодня, 16:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Рубежном этой ночью задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который хулиганил на автостоянке.

Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Крик женщины о помощи, около часа ночи услышали патрульные проезжая мимо автостоянки на Московском проспекте г. Рубежное. Остановив служебный автомобиль, инспекторы группы тактико-оперативного реагирования заметили женщину, которая бежала к ним с криками о помощи», – говорится в сообщении.

По словам 58-летней женщины, она работает сторожем на автостоянке. «На стоянку пришел молодой человек, который вел себя неадекватно, потребовал у нее ключи от какого-то автомобиля, а когда она ему отказала пытался напасть на нее и ударить. Именно в это время мимо проезжал автомобиль патрульных, которые и испугали нападающего», – сообщили в полиции.

Осмотрев прилегающую к автостоянки территорию, инспекторы обнаружили 22-летнего мужчину, который скрывался среди деревьев в лесополосе. «Объяснить свой поступок полицейским гражданин не мог, поскольку находился в состоянии опьянения. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу», – добавили в ведомстве.


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