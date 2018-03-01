» » В зоне АТО за сутки пострадали двое военных

В зоне АТО за сутки пострадали двое военных

Сегодня, 13:30 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе за минувшие сутки, 20 марта 2018 года, в результате боевых действий пострадал один украинский военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирование.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов был ранен один наш военнослужащий, еще один защитник получил боевое травмирование. Их доставили в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья наших защитников оценивается как удовлетворительное", - заявил он.

По словам Гуцуляка, в течение прошлых суток боевики осуществили 5 прицельных обстрелов по позициям украинских военных.

"Минувшие сутки на линии фронта отметились активизацией российско-оккупационных войск. В частности, боевики сознательно нарушали всеобъемлющее перемирие, объявленное с полуночи 5 марта, увеличили количество обстрелов и применяли минометы по оборонительным позициям военнослужащих ВСУ", - сообщил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:59

Прокуратура объявила в розыск главаря "Славяносербского отдела полиции"

Сегодня, 17:02

Село Боброво на Луганщине временно останется без света и воды

Сегодня, 16:46

В Рубежном пьяный парень ночью устроил дебош на автостоянке

Сегодня, 16:03

Украина намерена обязать граждан России предварительно сообщать о поездке в страну

Сегодня, 15:53

Савченко через суд хочет вернуться в комитет по нацбезопасности

Сегодня, 15:14

Порошенко молниеносно одобрил запрет вносить в здания органов власти оружие

Сегодня, 14:37

Дети-сироты из числа переселенцев будут иметь право стать на квартирный учет

Сегодня, 13:59

Поезд Одесса – Лисичанск возобновит движение до конца марта

Сегодня, 13:30

В зоне АТО за сутки пострадали двое военных

Сегодня, 12:57

Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО

Сегодня, 12:11

В ОРЛО циркулируют поддельные деньги из РФ

Сегодня, 11:18

РФ частично приостановила пропуск грузовиков из Украины

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

В Харьковской области зарегистрировали случай малярии

Сегодня, 17:38

Минобразования ликвидировало аттестацию школ

Сегодня, 17:05

Разыскиваемого Францией преступника задержали в Украине

Сегодня, 16:45

Минздрав: роды останутся бесплатными

Сегодня, 16:03

Украина намерена обязать граждан России предварительно сообщать о поездке в страну

Сегодня, 15:57

Мариупольский морской порт ограничил работу из-за непогоды

Сегодня, 15:15

Российские СМИ пророчат отставку Лаврову

Сегодня, 14:35

Москаль запретил балаклавы на массовых мероприятиях

Сегодня, 13:58

В Днепропетровской области на «взятке» задержан начальник комендатуры

Сегодня, 13:12

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

Сегодня, 12:12

В Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний мальчик

Сегодня, 11:55

Экс-глава избирательной комиссии Торецка получила год условно за организацию «референдума»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 