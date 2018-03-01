Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО

Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТОСегодня, 12:57
Силы специальных операций будут совместимы с аналогичными подразделениями стран НАТО.
Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Муженко в Facebook.
"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - написал он.
Муженко подчеркнул, что провел встречу с командующим Сил спецопераций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.
Стороны договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию украинских Сил спецопераций.
Ранее сообщалось, что в 2019 году отряд украинских Сил специальных операций в формате Special Operation Task Group пройдет сертификацию и с 2020 года заступит на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.