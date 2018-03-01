Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО

Силы специальных операций будут совместимы с аналогичными подразделениями стран НАТО.

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Муженко в Facebook.

"Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины будут совместимыми с ССО НАТО", - написал он.

Муженко подчеркнул, что провел встречу с командующим Сил спецопераций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном.

Стороны договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию украинских Сил спецопераций.

Ранее сообщалось, что в 2019 году отряд украинских Сил специальных операций в формате Special Operation Task Group пройдет сертификацию и с 2020 года заступит на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.