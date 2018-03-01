В полиции напомнили автомобилистам о гололеде на дорогах

Погодные условия останутся сложными на территории Луганской области в последующие двое суток: снег, мокрый снег и гололед. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, по Луганской области 20 марта и утром 21 марта ожидается гололед, местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем 21 марта усиление юго-западного ветра 15-20 м / с, местами метели. На дорогах снежные заносы, гололедица.

В связи с этим, полиция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Кроме того, правоохранители советуют водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто выехал, быть максимально внимательными и осторожными за рулем