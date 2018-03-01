ГПУ: Имущество северодонецкого «Азота» могут арестовать

Генеральная прокуратура подозревает предприятия, принадлежащие бизнесмену Дмитрию Фирташу, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и проводит там обыски.

Об этом сегодня, 20 марта, на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Департаментом в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Национальной полиции расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний следующими субъектами бизнеса:

ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"»;

ОАО «Азот»;

ОАО «Ровноазот»;

ГП «Химик» ОАО «Азот».

«Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий», – написал Луценко.