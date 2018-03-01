Синоптики предупреждают о снегопаде в Украине 21 марта

Синоптики предупреждают о сильном снеге и ветре в Украине завтра, 21 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"21 марта ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации синоптиков, до конца суток 20 марта сильный снег ожидается в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях, а в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается гололед. По прогнозам синоптиков, на дорогах страны ожидается гололедица.