Командующий Объединенных сил подготовит ВСУ к освобождению Донбасса

Задача по подготовке украинских войск к полному освобождению неподконтрольных территорий Донбасса будет выполнена.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью «Укринформу».

«Президент Украины – главнокомандующий Вооруженных сил Украины поставил четкую задачу, чтобы Вооруженные силы, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы не только вести оборонительные действия, но и к полному освобождению оккупированных территорий», – сказал Наев.

«Как командующий Объединенных сил, я это задание выполню», – добавил он.

Наев оценил состояние Вооруженных сил «как такое, что позволяет им выполнить поставленные задачи».