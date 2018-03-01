В Украине более 7,5 тыс. человек объявлено в розыск за неуплату алиментов

Со времени вступления в силу закона #ЧужихДетейНеБывает в розыск объявлено свыше 7,5 тысяч неплательщиков алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины.

"Закон #ЧужихДетейНеБывает уже принес такие результаты по состоянию на 16 марта: 87 686 постановлений об ограничении должника в праве выезда; 86 650 постановлений об ограничении в управлении транспортом; 7 509 должников объявлено в розыск; почти 8 тыс. протоколов по выполнению общественно-полезных работ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, открыт публичный реестр неплательщиков налогов.