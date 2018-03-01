Наев объяснил, чем отличается АТО от операции Объединенных сил

Командующий Объединенных сил Сергей Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от антитеррористической операции.

Об этом Наев сообщил в интервью "Укринформу".

"Главные отличия (операции Объединенных сил от АТО, - ред.) - в подчиненности. Если ранее антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

Кроме того, Наев отметил, что от этого зависят и другие вопросы, касающиеся проведения операции.

"Соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно, чтобы, как я отмечал ранее, достичь оперативной цели операции", - добавил он.