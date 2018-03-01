За сутки в зоне АТО пострадал один военный

В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 19 марта 2018 года, пострадал один украинский военный.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Его доставили в военно-мобильный госпиталь.

Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Как отметил представитель Минобороны, военный пострадал в результате обстрелов на Донецком направлении. Гуцуляк также отметил, что ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих.