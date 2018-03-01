Суд оставил Рубана под стражей

Апелляционный суд Киева во вторник, 20 марта, подтвердил меру пресечения Владимиру Рубана в виде содержания под стражей.

Такое решение объявил председательствующий судья Виктор Глиняный, пишет Левый берег.

"Коллегия судей постановила: решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 6 мая 2018 Рубану Владимиру Владимировичу оставить без удовлетворения, а жалобу адвоката Погосяна - без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит ", - зачитал он текст решения.

Адвокат Рубана просил суд отпустить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, а народный депутат Надежда Савченко предлагала взять его на поруки.Защита Рубана заявила, что подозрение в отношении его подзащитного необосновано, хотя и не отрицала его участие в перевозке оружия.

Напомним, глава ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО с большим грузом оружия и боеприпасов.