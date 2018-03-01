Полиция Луганщины обращается за помощью в розыске матери, которая оставила своего новорожденного ребенка

Сотрудники луганской полиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая ночью, вблизи автостанции пгт. Троицкое, в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку.

Примерный возраст девочки - один месяц.

Жизни ребенка ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

Уважаемые жители и гости с. Троицкое! Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, которая бросила своего ребенка, просим Вас обращаться в Троицкий отдел полиции (телефон дежурной части - 068-740-29-23, (06456) 2-19-45) или номером 102.

Анонимность гарантируется.