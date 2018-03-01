Обстрелов за день в зоне АТО не зафиксировано

С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 19 марта обстрелов наших позиций не зафиксировано, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Украинские воины, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня", - подчеркнули в штабе.