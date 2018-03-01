Россия начала масштабные сухопутные учения вдоль границы с Украиной

Российская Федерация начала масштабные учения на 19 полигонах, в том числе в Крыму и вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ. Как сообщается, учения противоракетной обороны, артиллерии и танковых подразделений начались также в Абхазии, Северной и Южной Осетии.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях.

Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыма и Чечни, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению штаба округа, в учениях задействованы около 8 тыс. военнослужащих и почти 1,5 тыс. единиц военной техники, включая современные системы залпового огня. Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к месту проведения учений - как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом