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Россия начала масштабные сухопутные учения вдоль границы с Украиной

Вчера, 17:43 citynews.net.ua | Напечатать

Российская Федерация начала масштабные учения на 19 полигонах, в том числе в Крыму и вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ. Как сообщается, учения противоракетной обороны, артиллерии и танковых подразделений начались также в Абхазии, Северной и Южной Осетии.

 "Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. 

Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыма и Чечни, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии ", - говорится в сообщении. 

Согласно сообщению штаба округа, в учениях задействованы около 8 тыс. военнослужащих и почти 1,5 тыс. единиц военной техники, включая современные системы залпового огня. Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к месту проведения учений - как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом


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