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В Украине завершается регистрация на ВНО-2018

Вчера, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине сегодня, 19 марта 2018 года, завершается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования. 

"19 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дата представления документов определяется по оттиску штемпеля на почтовом конверте", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, при условии, что они отправлены в установленные сроки. 

Документы, присланные после 19 марта 2018 года обрабатываться не будут. Сообщается, что по состоянию на 19 марта 2018 года для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 694 человека


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