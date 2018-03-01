ООН отметила снижение числа гражданских жертв на Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала снижение количества нарушений режима тишины и количества гражданских жертв в зоне конфликта с ноября 2017 года. Данные результаты 21-го доклада миссии ООН презентовала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре .

Отмечается, что миссия продолжает фиксировать системные нарушения прав человека – частые случаи незаконного содержания под стражей, применение пыток и физической расправы, отсутствие доступа к справедливому правосудию, политически мотивированные уголовные дела. Граждане, проживающие в зоне конфликта, в дальнейшем имеют проблемы с доступом к административным, медицинским, образовательным услугам.

В частности, в период с 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала 73 гражданских жертв в результате конфликта – 12 человек погибли, 61 – получили ранения. "Это снижение на 16% по сравнению с прошлым мониторинговым периодом. Однако, вместе с этим, мы также зафиксировали увеличение случаев гражданских жертв в результате взрывов и использования легкого вооружения на 66,7%", – детализировала Фиона Фрейзер.

При этом в феврале зафиксировано самое низкое количество гражданских жертв с начала конфликта – ни одного смертельного случая, 7 человек получили ранения. "Хотя в марте мы имели 3 гражданских смерти и 7 ранений, в общем тренд снижения количества гражданских жертв продолжается", – отметила Фрейзер. Она добавила, что после установки всеобъемлющего перемирия в полночь 5 марта, миссия фиксирует снижение количества нарушений режима тишины.

Достижениям в области защиты прав человека в прошлом году стало освобождение в рамках Минских договоренностей 307 пленных с территории конфликта. "В интервью, которое мы провели с 64 освобожденными, они рассказывали о нечеловеческих условиях содержания, нарушении их прав и свобод, в том числе пытках, сексуальном насилии и отказе в предоставлении доступа к справедливому правосудию", – рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Фрейзер подчеркнула, что на четвертый год после Революции достоинства, ответственные за расправу с мирным населением до сих пор остаются безнаказанными.