На Луганщине выпал оранжевый снег

В оккупированном Луганске, а также в Алчевске, Горловке, Красном Луче, Стаханове, Счастье, Станице Луганской сегодня выпал снег оранжевого цвета. Также оранжевый снег заметили в Селидово.

Об этом сообщили несколько местных СМИ, передает Новости Донбасса.

Группировка «ЛНР» распространила сообщение в котором указывается, что причиной выпавшего снега непривычного цвета может быть выброс на предприятии. Об этом заявили в так называемом «министерстве природных ресурсов и экологической безопасности «ЛНР».

Установлено, что осадки желто-оранжевого цвета были без запаха. На данный момент, в группировке сепаратистов заявили, что проведен предварительный анализ проб осадков, которые показали, что рН (уровень кислотности) проб желтого снега равен 7.1, то есть нейтральный (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег подкислен окислами азота, серы и углерода).

«Подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например — оксиды железа), углеводороды, автомобильные выбросы. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен», — говорится в сообщении группировки боевиков.

Вероятной причиной назвали «промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального характера».

Снег желтого оттенка также был зафиксирован в Мирнограде, Селидово, Константиновке и Дружковке.

По данным Донецкого регионального центра по метеорологии, что причина окрашивания снега - явление техногенного характера, передает orbita.dn.ua.

«Над промышленными городами в атмосферу поднимается водяной пар, который может содержать различные выбросы. Проходящие в этом месте воздушные массы «забирают» с собой и загрязнения, которые выпадают на землю вместе с осадками», - говорится в сообщении.

В Покровском городском районном филиале «ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» МОЗ Украины заявили, что лабораторные исследования выпавшего снега пока не проводились.