Автомобилистов просят воздержаться от поездок в Лисичанск

Сложные погодные условия наблюдаются в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в большинстве областей Украины, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В частности, на Луганщине ожидаются метели, снегопад и штормовой ветер. Как следствие - осложнения дорожного движения, недостаточная видимость, на дорогах гололедица, в некоторых районах области переметы.

Сейчас осложнение проезда наблюдается в Лисичанске (в направлении Бахмута), Старобельском и Сватовском районах, сложная ситуация наблюдается на дорогах в северных районах области.

В связи с этим, полиция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными при движении в неблагоприятных погодных условиях и неуклонного соблюдать Правила дорожного движения. Двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. По возможности, воздержаться от поездок на автомобиле.