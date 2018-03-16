КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 24 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 24 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что всего за сутки КПВВ на Донбассе пересекли 24,3 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 6080 человек и 865 транспортных средств; "Марьинка" - 5710 человек и 1198 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4686 человек и 967 транспортных средств; "Гнутово" - 2647 человек и 699 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5225 человек. Также сообщается, что утром в очередях на КПВВ на Донбассе находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 20/40; "Новотроицкое" - 50/30; "Гнутово" - 100/100.

Кроме того, пограничники в КПВВ "Марьинка" при осмотре автомобиля под обшивкой обнаружили 8 мобильных телефонов Apple, 3 планшета Samsung и аксессуары к телефонам на общую сумму 274 тыс. гривен.