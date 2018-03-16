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Фантомовцы Луганщины задержали нарушителей с сигаретами и попугаями

Сегодня, 11:42 citynews.net.ua | Напечатать

В выходные сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение "Фантом") выявили сразу несколько нарушений. 

Так, во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" фантомовцы установили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Пятидесятипятилетняя жительница с. Валуйское Станично-Луганского района пыталась переправить через линию разграничения из г. Луганска в пгт. Станица Луганская 165 пачек табачных изделий, которые были скрыты под верхней одеждой и в личных вещах. При опросе женщина сообщила, что она работает в г. Луганске. Там же она приобрела табачные изделия по цене, эквивалентной 12 - 13 грн за пачку. 

Другая – безработная жительница села Конопляновка Белокуракинского района хотела перенести 80 пачек сигарет, которые также были приобретены в г.Луганске.

Относительно гражданок составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Табачные изделия ориентировочной стоимостью свыше 4 тыс. грн изъяты до принятия решения судом. 

Еще один нарушитель - 38-летний житель с. Трёхизбенка Луганской области. Мужчина направлялся от незаконной переправы через речку Северский Донец в пгт. Трёхизбенка с "живым грузом". За денежное вознаграждение в размере 300 грн он пытался переместить 200 попугаев стоимостью около 60 тыс. гривен. Фантомовцы совместно с пограничниками пресекли факт нарушения гражданином порядка осуществления хозяйственной деятельности. 

Относительно гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 164 КУоАП, и дело направлено на рассмотрение в Новоайдарский районный суд Луганской области


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