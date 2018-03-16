На Луганщине занялись командирами подразделений «народной милиции ЛНР»

Специальное досудебное расследование начато в отношении так называемых "командиров подразделений народной милиции" "ЛНР", передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что соратники террористов с января 2015 года и по настоящее время участвуют в незаконной деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка Матвея Платова" в должностях так называемых командиров "реактивной артиллерийской батареи" и "батареи ПТУР (противотанковых управляемых ракет)".

Вследствие преступных действий участников террористической организации военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые несли службу в Новоайдарском и Попаснянском районах, получили телесные повреждения или погибли.

Поскольку боевики скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последних начата процедура специального досудебного расследования.

Справка: за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины вышеуказанным лицам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.