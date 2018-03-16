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В ОРДЛО самоподрыв боевиков пытаются выдать за происки ДРГ

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

Главари боевиков гибридной армии РФ в Донбассе пытаются выдать самоподрыв своих подчиненных на гранате за действия украинских диверсантов.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, на днях в ОРДЛО по меньшей мере пятеро террористов пострадали в результате взрыва ручной гранаты.

"Как выяснилось, детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков. В результате игры в "карманный бильярд" еще четыре горе-вояки с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево", - отметили в штабе.

По данным разведки, непосредственные главари вооруженных бандформирований пытались скрыть инцидент, списав ранения подчиненных на "боевые потери", однако в итоге о происшествии узнало не только "высшее командование", но и общественность.

"Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы", - говорится в сообщении.


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