Боевики размещают военную технику во дворах жилых домов

Скопления боевиков обнаружено в населенных пунктах на оккупированной Луганщине.

Такая информация указана в отчете ОБСЕ.

Так, в частности, 12 марта в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил:

четыре БМП-2 в Богдановке;

три бронетранспортера (один МТ-ЛБ и два типа БТР);

и три боевые бронированные машины (две БМП-1 и БМП-2) во дворах жилых домов в Петровском (все за пределами участка разведения).

Помимо этого, 13 марта наблюдатели видели два МТ-ЛБ, на одном из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), около н. п. Молодежное (63 км на северо-запад от Луганска).