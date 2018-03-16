В ночь с 24 на 25 марта Украина перейдет на летнее время

Переход на летнее время произойдет уже на следующих выходных, в ночь с 24 на 25 марта.

Переход на летнее время начнется с 3 часов ночи, а значит жителям Украины лучше заранее подготовиться к переходу и перевести время вечером 24 марта. Стрелки часов переведут на час вперед.

Стрелки часов переводят на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе. Но правительство не рассматривало этот вопрос.

Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира.