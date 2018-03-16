«Заря» обыграла «Верес»

Луганская «Заря» обыграла ровненский «Верес» в матче 24-го тура чемпионата Украины. Поединок, прошедший во Львове на «Арене Львов», прошел при неудовлетворительных погодных условиях.

Снегопад во Львове еще до матча дал понять, что сегодня вряд ли можно ждать обилие голов и технические действия в атаке.

Поэтому неудивительно, что судьбу встречи решил всего один мяч – в начале второго тайма Юри реализовал пенальти и принес команде Юрия Вернидуба три очка.

Как минимум до вечера «Заря» поднялась на третью строчку турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с «Ворсклой», но полтавчане могут снова вернуть себе третье место, если зацепится за очки в матче с «Динамо».

Статистика матча:

«Верес» – «Заря» – 0:1

Гол: Юри (51, пен)