В Луганской области более 10 000 домов остались без электроэнергии

В Луганской области 10 тысяч абонентов находятся без света в прифронтовой зоне за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, без электроэнергии с утра остались жители населенных пунктов Золотое, Карбонит и Родина на территории обслуживания Попаснянского РЭС.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 10:16 из-за обрыва провода на основной ЛЭП, все попытки запитать потребителей через резервную линию электропередачи закончились неудачей - вероятно, резервная ЛЭП также повреждена. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, с 17 марта до сих пор без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка на территории обслуживания Новопсковского РЭС - из-за подтопления подстанции паводком.

Такова оперативная информация по состоянию на 14:00 18 марта.

Отметим, что аварийные отключения вызваны и неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года.