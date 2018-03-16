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В Луганской области более 10 000 домов остались без электроэнергии

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 10 тысяч абонентов находятся без света в прифронтовой зоне за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, без электроэнергии с утра остались жители населенных пунктов Золотое, Карбонит и Родина на территории обслуживания Попаснянского РЭС.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 10:16 из-за обрыва провода на основной ЛЭП, все попытки запитать потребителей через резервную линию электропередачи закончились неудачей - вероятно, резервная ЛЭП также повреждена. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, с 17 марта до сих пор без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка на территории обслуживания Новопсковского РЭС - из-за подтопления подстанции паводком.

Такова оперативная информация по состоянию на 14:00 18 марта.

Отметим, что аварийные отключения вызваны и неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года.


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