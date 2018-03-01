Савченко внесли в базу «Миротворца

Народного депутата Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец».

Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

Нардеп значится как «изменник родины и пособник террористов».

Савченко обвиняют в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций, а также в подготовке государственного переворота.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

15 марта ее исключили из комитета по нацбезопасности. Позже генпрокурор внес в Верховную Раду три представления на нардепа.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».