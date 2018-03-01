Адвокат предположил, на кого могут обменять россиянина Агеева

Адвокат Илья Новиков предполагает, что его подзащитного, заключенного в России украинца Станислава Клиха, могут обменять на осужденного в Украине россиянина Виктора Агеева.

Об этом он заявил в эфире радио «Новое время», передает Радио Свобода.

«На этой неделе исполняется четыре года со дня ареста Карпюка. Он находится в заключении дольше всех, кто есть в списке МИД незаконно удерживаемых лиц. К сожалению, я должен сказать, что мы не видим прогресса в этом деле. Была определенная надежда, когда приговор россиянину Виктору Агееву, которого осудили за участие в боевых действиях на стороне «ЛНР», когда этот приговор вступит в силу, то, пожалуй, Клых будет тем человеком, которого могут обменять. Но у нас никогда не было гарантий этого и нет сейчас», - сказал Новиков.

Адвокат считает, что Украина не использовала процесс Агеева для того, чтобы напомнить в контексте избирательной кампании российскому обществу, которое чувствительно к тезису «мы своих не бросаем», об обмене.

«По моему мнению, оно было готово воспринять идею, что надо осуществить групповой обмен многих украинцев на многих россиян. Мы сейчас ждем, что по крайней мере одного человека из этого списка обменяют на Агеева. Что касается остальных – пока нет официальной информации или неофициальной, которой можно доверять», - добавил адвокат.

Новиков также отметил, что состояние здоровья Клыха вызывает беспокойство, но это «не дает гарантий, что его ситуация изменится».

Гражданина Украины Станислава Клыха задержали на территории России в 2014 по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинец – Николай Карпюк.

Сам Клых вину отрицает, а его семья и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 суд в российской республике Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы; в октябре 2016 Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.

Клих указывает, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признание российское следствие получило под пытками. О проблемах со здоровьем, в частности с психическим состоянием Станислава Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

В конце января Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.

Согласно приговору, в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев через объявления в сети Интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «Луганская народная республика».