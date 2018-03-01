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Гримчак: На неподконтрольном Донбассе 70% источников питьевой воды непригодны

Сегодня, 15:14 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 70% источников питьевой воды непригодны для использования, а одна из самых серьезных экологических проблем в Донецкой области – это затопленные шахты.

Об этом в интервью UATV заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«У нас есть данные исследования, которые мы проводили на нашей территории, временно оккупированных территориях и в России. И сегодня имеем данные, что 70% источников питьевой воды на оккупированной территории уже не пригодны для использования», – сказал он.

По его словам, есть несколько составляющих экологических проблем в Донецкой области, но самые кричащие – это затопленные шахты. «В затопленной шахте, где вода не откачивается и под высоким давлением поднимается на поверхность, происходит ее минерализация. Фактически эта вода убивает все живое – деревья, траву, все. А первым поднимается на поверхность метан, что может привести к взрывам», – продолжил Гримчак.

«У нас есть данные замеров воды реки Северский Донец, которые были до линии разграничения и в России. Уровень минерализации воды отличается в 8 раз. У нас есть два варианта: решать уже имеющиеся проблемы или разработать стратегию для предотвращения экологической катастрофы в будущем», – добавил он.


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