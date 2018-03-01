Смолий назначен главой Национального банка Украины

Верховная рада Украины назначила Якова Смолия главой Национального банка.

За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов, передает РБК-Украина.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект постановления о назначении Смолия на должность главы Национального банка 18 января 2018 года. После того, как Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и ушла в бессрочный отпуск, он исполнял обязанности руководителя НБУ.

Смолий получил должность замглавы Национального банка Украины 25 апреля 2014 года, а с октября 2016 года стал первым заместителем. В его компетенцию входила разработка и реализация стратегии и политики НБУ в сфере IT, регулирование деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также надзор за платежными системами. Ему же непосредственно подчинялся Банкнотно-монетный двор, Фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище НБУ и Государственное казначейство Украины.